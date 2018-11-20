20 Kasım 2018, 13:20
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Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.190 -0,50 BIST ANKARA 123.630 -0,39 BIST ANTALYA 48.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.190 -0,50
BIST ANKARA 123.630 -0,39
BIST ANTALYA 48.300 0,04
BIST BALIKESİR 47.912 -1,01
BIST BURSA 127.314 -1,49
BIST DENIZLI 70.438 -0,02
BIST ISTANBUL 93.025 -1,60
BIST IZMIR 149.513 0,13
BIST KAYSERI 259.975 -0,83
BIST KOCAELI 214.938 -1,67
BIST KONYA 56.779 -0,23
BIST TEKIRDAĞ 159.833 -0,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
20 Kasım 2018 Salı 13:20