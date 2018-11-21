Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.565
|1,59
|BIST ANKARA
|122.539
|1,33
|BIST ANTALYA
|47.538
|0,92
|BIST BALIKESİR
|47.319
|0,66
|BIST BURSA
|126.834
|1,69
|BIST DENIZLI
|69.677
|1,19
|BIST ISTANBUL
|91.534
|0,43
|BIST IZMIR
|149.297
|1,73
|BIST KAYSERI
|251.507
|-0,55
|BIST KOCAELI
|210.940
|-0,18
|BIST KONYA
|56.460
|1,55
|BIST TEKIRDAĞ
|158.266
|1,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:45