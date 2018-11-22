22 Kasım 2018, 13:41
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Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.235 -0,50 BIST ANKARA 122.057 -1,26 BIST ANTALYA 47.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.235 -0,50
BIST ANKARA 122.057 -1,26
BIST ANTALYA 47.836 2,90
BIST BALIKESİR 46.981 -0,75
BIST BURSA 127.983 0,49
BIST DENIZLI 69.118 0,49
BIST ISTANBUL 91.728 0,02
BIST IZMIR 148.386 -1,53
BIST KAYSERI 252.924 0,06
BIST KOCAELI 211.693 0,16
BIST KONYA 56.243 0,18
BIST TEKIRDAĞ 159.552 0,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
22 Kasım 2018 Perşembe 13:41