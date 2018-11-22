Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.235
|-0,50
|BIST ANKARA
|122.057
|-1,26
|BIST ANTALYA
|47.836
|2,90
|BIST BALIKESİR
|46.981
|-0,75
|BIST BURSA
|127.983
|0,49
|BIST DENIZLI
|69.118
|0,49
|BIST ISTANBUL
|91.728
|0,02
|BIST IZMIR
|148.386
|-1,53
|BIST KAYSERI
|252.924
|0,06
|BIST KOCAELI
|211.693
|0,16
|BIST KONYA
|56.243
|0,18
|BIST TEKIRDAĞ
|159.552
|0,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
22 Kasım 2018 Perşembe 13:41