Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|182.582
|0,30
|BIST ANKARA
|122.793
|0,92
|BIST ANTALYA
|48.185
|1,40
|BIST BALIKESİR
|46.904
|-0,13
|BIST BURSA
|129.519
|0,22
|BIST DENIZLI
|69.850
|0,38
|BIST ISTANBUL
|92.283
|0,34
|BIST IZMIR
|150.532
|1,36
|BIST KAYSERI
|252.723
|0,08
|BIST KOCAELI
|216.028
|0,59
|BIST KONYA
|56.850
|1,03
|BIST TEKIRDAĞ
|159.848
|0,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul