Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|183.165
|-0,37
|BIST ANKARA
|123.292
|-0,26
|BIST ANTALYA
|50.545
|0,44
|BIST BALIKESİR
|47.266
|-0,14
|BIST BURSA
|132.330
|-0,31
|BIST DENIZLI
|72.944
|1,30
|BIST ISTANBUL
|93.939
|-0,22
|BIST IZMIR
|153.525
|-0,29
|BIST KAYSERI
|254.987
|-0,19
|BIST KOCAELI
|213.183
|-0,54
|BIST KONYA
|58.417
|2,15
|BIST TEKIRDAĞ
|161.327
|-0,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul