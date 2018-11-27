27 Kasım 2018, 13:31
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Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.165 -0,37 BIST ANKARA 123.292 -0,26 BIST ANTALYA 50.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.165 -0,37
BIST ANKARA 123.292 -0,26
BIST ANTALYA 50.545 0,44
BIST BALIKESİR 47.266 -0,14
BIST BURSA 132.330 -0,31
BIST DENIZLI 72.944 1,30
BIST ISTANBUL 93.939 -0,22
BIST IZMIR 153.525 -0,29
BIST KAYSERI 254.987 -0,19
BIST KOCAELI 213.183 -0,54
BIST KONYA 58.417 2,15
BIST TEKIRDAĞ 161.327 -0,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
27 Kasım 2018 Salı 13:31