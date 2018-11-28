Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|189.649
|0,72
|BIST ANKARA
|124.635
|0,87
|BIST ANTALYA
|51.936
|-7,57
|BIST BALIKESİR
|49.034
|1,75
|BIST BURSA
|134.250
|1,36
|BIST DENIZLI
|72.868
|0,85
|BIST ISTANBUL
|95.097
|0,64
|BIST IZMIR
|153.840
|1,24
|BIST KAYSERI
|260.851
|2,11
|BIST KOCAELI
|215.256
|0,51
|BIST KONYA
|58.513
|-0,66
|BIST TEKIRDAĞ
|161.729
|1,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
28 Kasım 2018 Çarşamba 13:21