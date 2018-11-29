Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|191.161
|1,07
|BIST ANKARA
|127.397
|1,42
|BIST ANTALYA
|52.603
|3,90
|BIST BALIKESİR
|49.389
|0,42
|BIST BURSA
|135.182
|0,73
|BIST DENIZLI
|76.375
|4,59
|BIST ISTANBUL
|96.111
|1,23
|BIST IZMIR
|154.438
|0,61
|BIST KAYSERI
|268.010
|2,68
|BIST KOCAELI
|217.112
|1,06
|BIST KONYA
|59.388
|1,73
|BIST TEKIRDAĞ
|165.893
|2,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
29 Kasım 2018 Perşembe 13:34