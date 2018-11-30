Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|195.002
|1,86
|BIST ANKARA
|127.256
|-0,16
|BIST ANTALYA
|53.767
|0,71
|BIST BALIKESİR
|48.078
|-0,95
|BIST BURSA
|135.729
|0,36
|BIST DENIZLI
|75.148
|0,14
|BIST ISTANBUL
|95.217
|-0,82
|BIST IZMIR
|154.622
|0,51
|BIST KAYSERI
|272.701
|-1,16
|BIST KOCAELI
|218.634
|-1,15
|BIST KONYA
|59.941
|0,64
|BIST TEKIRDAĞ
|162.447
|0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul