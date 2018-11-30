30 Kasım 2018, 13:23
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Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 195.002 1,86 BIST ANKARA 127.256 -0,16 BIST ANTALYA 53.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 195.002 1,86
BIST ANKARA 127.256 -0,16
BIST ANTALYA 53.767 0,71
BIST BALIKESİR 48.078 -0,95
BIST BURSA 135.729 0,36
BIST DENIZLI 75.148 0,14
BIST ISTANBUL 95.217 -0,82
BIST IZMIR 154.622 0,51
BIST KAYSERI 272.701 -1,16
BIST KOCAELI 218.634 -1,15
BIST KONYA 59.941 0,64
BIST TEKIRDAĞ 162.447 0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
30 Kasım 2018 Cuma 13:23