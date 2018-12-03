03 Aralık 2018, 13:18
»»

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 190.762 -1,01 BIST ANKARA 127.250 0,72 BIST ANTALYA 53.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 190.762 -1,01
BIST ANKARA 127.250 0,72
BIST ANTALYA 53.376 -0,43
BIST BALIKESİR 48.861 1,52
BIST BURSA 138.750 -1,47
BIST DENIZLI 75.013 1,07
BIST ISTANBUL 96.187 0,39
BIST IZMIR 155.982 1,41
BIST KAYSERI 280.909 1,04
BIST KOCAELI 220.469 0,47
BIST KONYA 61.064 1,25
BIST TEKIRDAĞ 163.858 1,42


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:18