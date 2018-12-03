Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|190.762
|-1,01
|BIST ANKARA
|127.250
|0,72
|BIST ANTALYA
|53.376
|-0,43
|BIST BALIKESİR
|48.861
|1,52
|BIST BURSA
|138.750
|-1,47
|BIST DENIZLI
|75.013
|1,07
|BIST ISTANBUL
|96.187
|0,39
|BIST IZMIR
|155.982
|1,41
|BIST KAYSERI
|280.909
|1,04
|BIST KOCAELI
|220.469
|0,47
|BIST KONYA
|61.064
|1,25
|BIST TEKIRDAĞ
|163.858
|1,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:18