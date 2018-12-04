Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|187.503
|0,70
|BIST ANKARA
|127.233
|0,56
|BIST ANTALYA
|52.497
|-0,01
|BIST BALIKESİR
|48.624
|0,87
|BIST BURSA
|136.581
|0,80
|BIST DENIZLI
|74.542
|0,30
|BIST ISTANBUL
|95.245
|0,73
|BIST IZMIR
|155.366
|0,44
|BIST KAYSERI
|290.549
|2,27
|BIST KOCAELI
|222.841
|0,90
|BIST KONYA
|63.676
|7,19
|BIST TEKIRDAĞ
|163.027
|0,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
04 Aralık 2018 Salı 13:22