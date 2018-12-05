Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|184.670
|0,55
|BIST ANKARA
|125.531
|0,43
|BIST ANTALYA
|52.324
|1,04
|BIST BALIKESİR
|47.762
|-0,42
|BIST BURSA
|134.767
|0,04
|BIST DENIZLI
|73.903
|0,72
|BIST ISTANBUL
|93.992
|0,06
|BIST IZMIR
|154.821
|0,95
|BIST KAYSERI
|278.620
|1,53
|BIST KOCAELI
|217.378
|-0,18
|BIST KONYA
|64.440
|-1,50
|BIST TEKIRDAĞ
|159.823
|-0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:23