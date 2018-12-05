05 Aralık 2018, 13:23
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Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.670 0,55 BIST ANKARA 125.531 0,43 BIST ANTALYA 52.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.670 0,55
BIST ANKARA 125.531 0,43
BIST ANTALYA 52.324 1,04
BIST BALIKESİR 47.762 -0,42
BIST BURSA 134.767 0,04
BIST DENIZLI 73.903 0,72
BIST ISTANBUL 93.992 0,06
BIST IZMIR 154.821 0,95
BIST KAYSERI 278.620 1,53
BIST KOCAELI 217.378 -0,18
BIST KONYA 64.440 -1,50
BIST TEKIRDAĞ 159.823 -0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:23