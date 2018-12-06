Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|182.857
|-1,95
|BIST ANKARA
|124.584
|-1,12
|BIST ANTALYA
|54.479
|0,61
|BIST BALIKESİR
|47.841
|-0,85
|BIST BURSA
|133.245
|-1,71
|BIST DENIZLI
|74.834
|-1,58
|BIST ISTANBUL
|93.497
|-0,97
|BIST IZMIR
|153.269
|-0,69
|BIST KAYSERI
|276.482
|-1,22
|BIST KOCAELI
|215.249
|-2,30
|BIST KONYA
|64.612
|-0,95
|BIST TEKIRDAĞ
|158.549
|-0,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
06 Aralık 2018 Perşembe 13:25