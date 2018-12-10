Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|183.393
|-0,27
|BIST ANKARA
|125.788
|-0,63
|BIST ANTALYA
|54.895
|2,33
|BIST BALIKESİR
|47.437
|0,00
|BIST BURSA
|130.549
|-1,12
|BIST DENIZLI
|76.243
|-0,37
|BIST ISTANBUL
|93.026
|-0,71
|BIST IZMIR
|155.389
|0,79
|BIST KAYSERI
|276.890
|0,57
|BIST KOCAELI
|218.523
|-1,36
|BIST KONYA
|64.569
|-3,26
|BIST TEKIRDAĞ
|157.438
|-1,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:20