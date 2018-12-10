10 Aralık 2018, 13:20
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Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.393 -0,27 BIST ANKARA 125.788 -0,63 BIST ANTALYA 54.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.393 -0,27
BIST ANKARA 125.788 -0,63
BIST ANTALYA 54.895 2,33
BIST BALIKESİR 47.437 0,00
BIST BURSA 130.549 -1,12
BIST DENIZLI 76.243 -0,37
BIST ISTANBUL 93.026 -0,71
BIST IZMIR 155.389 0,79
BIST KAYSERI 276.890 0,57
BIST KOCAELI 218.523 -1,36
BIST KONYA 64.569 -3,26
BIST TEKIRDAĞ 157.438 -1,51


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:20