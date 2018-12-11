11 Aralık 2018, 13:30
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Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.774 -0,72 BIST ANKARA 124.195 -0,31 BIST ANTALYA 54.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.774 -0,72
BIST ANKARA 124.195 -0,31
BIST ANTALYA 54.121 -0,09
BIST BALIKESİR 46.694 -0,59
BIST BURSA 129.942 0,50
BIST DENIZLI 76.841 0,43
BIST ISTANBUL 92.076 -0,41
BIST IZMIR 154.245 -0,15
BIST KAYSERI 271.721 -1,88
BIST KOCAELI 213.551 -1,15
BIST KONYA 59.897 -4,43
BIST TEKIRDAĞ 156.082 -0,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
11 Aralık 2018 Salı 13:30