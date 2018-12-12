Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.029
|-0,12
|BIST ANKARA
|125.108
|0,76
|BIST ANTALYA
|54.047
|-0,18
|BIST BALIKESİR
|46.315
|-0,79
|BIST BURSA
|129.757
|-0,81
|BIST DENIZLI
|77.413
|1,02
|BIST ISTANBUL
|92.494
|0,76
|BIST IZMIR
|153.308
|-0,13
|BIST KAYSERI
|272.185
|-0,47
|BIST KOCAELI
|209.472
|-1,29
|BIST KONYA
|59.903
|0,86
|BIST TEKIRDAĞ
|155.363
|-0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:20