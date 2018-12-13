Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|176.692
|0,51
|BIST ANKARA
|120.797
|0,58
|BIST ANTALYA
|53.710
|2,56
|BIST BALIKESİR
|45.078
|0,93
|BIST BURSA
|127.217
|0,60
|BIST DENIZLI
|82.335
|9,54
|BIST ISTANBUL
|91.860
|1,18
|BIST IZMIR
|150.228
|1,39
|BIST KAYSERI
|262.759
|-0,17
|BIST KOCAELI
|210.550
|1,20
|BIST KONYA
|57.857
|1,91
|BIST TEKIRDAĞ
|151.774
|1,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
13 Aralık 2018 Perşembe 13:20