14 Aralık 2018, 13:43
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Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 172.271 -2,68 BIST ANKARA 117.130 -3,52 BIST ANTALYA 52.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 172.271 -2,68
BIST ANKARA 117.130 -3,52
BIST ANTALYA 52.824 -0,45
BIST BALIKESİR 43.485 -3,05
BIST BURSA 124.855 -1,68
BIST DENIZLI 82.366 -1,08
BIST ISTANBUL 90.421 -1,82
BIST IZMIR 146.737 -3,12
BIST KAYSERI 259.630 -2,97
BIST KOCAELI 210.941 0,45
BIST KONYA 56.903 -2,24
BIST TEKIRDAĞ 147.595 -1,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
14 Aralık 2018 Cuma 13:43