Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|172.271
|-2,68
|BIST ANKARA
|117.130
|-3,52
|BIST ANTALYA
|52.824
|-0,45
|BIST BALIKESİR
|43.485
|-3,05
|BIST BURSA
|124.855
|-1,68
|BIST DENIZLI
|82.366
|-1,08
|BIST ISTANBUL
|90.421
|-1,82
|BIST IZMIR
|146.737
|-3,12
|BIST KAYSERI
|259.630
|-2,97
|BIST KOCAELI
|210.941
|0,45
|BIST KONYA
|56.903
|-2,24
|BIST TEKIRDAĞ
|147.595
|-1,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
14 Aralık 2018 Cuma 13:43