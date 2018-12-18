18 Aralık 2018, 13:23
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Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 169.621 -0,61 BIST ANKARA 115.114 -0,22 BIST ANTALYA 56.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 169.621 -0,61
BIST ANKARA 115.114 -0,22
BIST ANTALYA 56.443 0,48
BIST BALIKESİR 43.043 -0,17
BIST BURSA 123.572 0,66
BIST DENIZLI 80.654 -0,06
BIST ISTANBUL 90.757 0,36
BIST IZMIR 149.602 0,32
BIST KAYSERI 259.361 0,41
BIST KOCAELI 212.355 -1,09
BIST KONYA 57.346 1,47
BIST TEKIRDAĞ 151.216 1,70


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
Kaynak: AA