Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|169.621
|-0,61
|BIST ANKARA
|115.114
|-0,22
|BIST ANTALYA
|56.443
|0,48
|BIST BALIKESİR
|43.043
|-0,17
|BIST BURSA
|123.572
|0,66
|BIST DENIZLI
|80.654
|-0,06
|BIST ISTANBUL
|90.757
|0,36
|BIST IZMIR
|149.602
|0,32
|BIST KAYSERI
|259.361
|0,41
|BIST KOCAELI
|212.355
|-1,09
|BIST KONYA
|57.346
|1,47
|BIST TEKIRDAĞ
|151.216
|1,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
Kaynak: AA