Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|184.190
|2,53
|BIST ANKARA
|126.763
|0,47
|BIST ANTALYA
|52.511
|0,66
|BIST BALIKESİR
|48.306
|1,33
|BIST BURSA
|140.366
|1,49
|BIST DENIZLI
|87.015
|0,26
|BIST ISTANBUL
|103.571
|-0,19
|BIST IZMIR
|157.897
|0,73
|BIST KAYSERI
|327.414
|0,34
|BIST KOCAELI
|243.159
|-0,72
|BIST KONYA
|56.712
|1,54
|BIST TEKIRDAĞ
|163.923
|0,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA