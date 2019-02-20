Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|180.545
|0,58
|BIST ANKARA
|126.356
|1,39
|BIST ANTALYA
|51.732
|0,28
|BIST BALIKESİR
|48.813
|-0,04
|BIST BURSA
|143.692
|1,06
|BIST DENIZLI
|84.949
|0,21
|BIST ISTANBUL
|103.918
|1,10
|BIST IZMIR
|157.290
|0,43
|BIST KAYSERI
|334.568
|0,36
|BIST KOCAELI
|239.412
|-0,13
|BIST KONYA
|57.362
|1,31
|BIST TEKIRDAĞ
|165.930
|1,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
Kaynak: AA