20 Şubat 2019, 13:41
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Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.545 0,58 BIST ANKARA 126.356 1,39 BIST ANTALYA 51.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 180.545 0,58
BIST ANKARA 126.356 1,39
BIST ANTALYA 51.732 0,28
BIST BALIKESİR 48.813 -0,04
BIST BURSA 143.692 1,06
BIST DENIZLI 84.949 0,21
BIST ISTANBUL 103.918 1,10
BIST IZMIR 157.290 0,43
BIST KAYSERI 334.568 0,36
BIST KOCAELI 239.412 -0,13
BIST KONYA 57.362 1,31
BIST TEKIRDAĞ 165.930 1,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
Kaynak: AA