21 Şubat 2019, 13:38
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Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.034 0,64 BIST ANKARA 127.218 0,18 BIST ANTALYA 52.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.034 0,64
BIST ANKARA 127.218 0,18
BIST ANTALYA 52.031 1,74
BIST BALIKESİR 49.275 0,37
BIST BURSA 144.007 -0,22
BIST DENIZLI 83.858 0,70
BIST ISTANBUL 103.273 -0,20
BIST IZMIR 155.983 -0,18
BIST KAYSERI 339.597 1,68
BIST KOCAELI 244.879 1,89
BIST KONYA 58.497 1,17
BIST TEKIRDAĞ 166.074 -0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Ekonomi
Kaynak: AA