Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.034
|0,64
|BIST ANKARA
|127.218
|0,18
|BIST ANTALYA
|52.031
|1,74
|BIST BALIKESİR
|49.275
|0,37
|BIST BURSA
|144.007
|-0,22
|BIST DENIZLI
|83.858
|0,70
|BIST ISTANBUL
|103.273
|-0,20
|BIST IZMIR
|155.983
|-0,18
|BIST KAYSERI
|339.597
|1,68
|BIST KOCAELI
|244.879
|1,89
|BIST KONYA
|58.497
|1,17
|BIST TEKIRDAĞ
|166.074
|-0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA