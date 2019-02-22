22 Şubat 2019, 14:32
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Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 183.510 1,13 BIST ANKARA 128.658 0,56 BIST ANTALYA 52.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%)
BIST ADANA 183.510 1,13
BIST ANKARA 128.658 0,56
BIST ANTALYA 52.234 0,47
BIST BALIKESİR 49.869 1,21
BIST BURSA 145.103 1,01
BIST DENIZLI 82.741 -0,83
BIST ISTANBUL 103.895 1,08
BIST IZMIR 157.721 0,98
BIST KAYSERI 342.861 0,65
BIST KOCAELI 249.258 1,56
BIST KONYA 58.789 0,33
BIST TEKIRDAĞ 168.871 1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Ekonomi
Kaynak: AA