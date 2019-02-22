Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|183.510
|1,13
|BIST ANKARA
|128.658
|0,56
|BIST ANTALYA
|52.234
|0,47
|BIST BALIKESİR
|49.869
|1,21
|BIST BURSA
|145.103
|1,01
|BIST DENIZLI
|82.741
|-0,83
|BIST ISTANBUL
|103.895
|1,08
|BIST IZMIR
|157.721
|0,98
|BIST KAYSERI
|342.861
|0,65
|BIST KOCAELI
|249.258
|1,56
|BIST KONYA
|58.789
|0,33
|BIST TEKIRDAĞ
|168.871
|1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA