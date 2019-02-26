26 Şubat 2019, 13:20
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Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.829 0,62 BIST ANKARA 130.134 0,71 BIST ANTALYA 52.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 189.829 0,62
BIST ANKARA 130.134 0,71
BIST ANTALYA 52.255 0,17
BIST BALIKESİR 51.582 1,23
BIST BURSA 150.115 -1,41
BIST DENIZLI 86.529 3,27
BIST ISTANBUL 105.665 -0,25
BIST IZMIR 157.927 0,24
BIST KAYSERI 352.072 -1,09
BIST KOCAELI 244.932 -0,82
BIST KONYA 60.727 0,32
BIST TEKIRDAĞ 176.371 -0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: AA