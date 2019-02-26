Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|189.829
|0,62
|BIST ANKARA
|130.134
|0,71
|BIST ANTALYA
|52.255
|0,17
|BIST BALIKESİR
|51.582
|1,23
|BIST BURSA
|150.115
|-1,41
|BIST DENIZLI
|86.529
|3,27
|BIST ISTANBUL
|105.665
|-0,25
|BIST IZMIR
|157.927
|0,24
|BIST KAYSERI
|352.072
|-1,09
|BIST KOCAELI
|244.932
|-0,82
|BIST KONYA
|60.727
|0,32
|BIST TEKIRDAĞ
|176.371
|-0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: AA