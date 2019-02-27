27 Şubat 2019, 13:27
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Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.913 -0,64 BIST ANKARA 128.808 -1,79 BIST ANTALYA 53.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 187.913 -0,64
BIST ANKARA 128.808 -1,79
BIST ANTALYA 53.114 0,91
BIST BALIKESİR 52.537 2,41
BIST BURSA 151.283 -0,68
BIST DENIZLI 84.974 -0,67
BIST ISTANBUL 105.347 -0,78
BIST IZMIR 157.561 -0,18
BIST KAYSERI 364.188 2,36
BIST KOCAELI 248.849 -1,05
BIST KONYA 59.988 -0,70
BIST TEKIRDAĞ 176.570 0,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: AA