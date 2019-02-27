Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|187.913
|-0,64
|BIST ANKARA
|128.808
|-1,79
|BIST ANTALYA
|53.114
|0,91
|BIST BALIKESİR
|52.537
|2,41
|BIST BURSA
|151.283
|-0,68
|BIST DENIZLI
|84.974
|-0,67
|BIST ISTANBUL
|105.347
|-0,78
|BIST IZMIR
|157.561
|-0,18
|BIST KAYSERI
|364.188
|2,36
|BIST KOCAELI
|248.849
|-1,05
|BIST KONYA
|59.988
|-0,70
|BIST TEKIRDAĞ
|176.570
|0,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: AA