Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|188.476
|0,24
|BIST ANKARA
|127.572
|-0,59
|BIST ANTALYA
|53.874
|0,79
|BIST BALIKESİR
|51.052
|-2,37
|BIST BURSA
|152.500
|0,72
|BIST DENIZLI
|86.886
|-0,18
|BIST ISTANBUL
|105.491
|-0,33
|BIST IZMIR
|157.983
|0,84
|BIST KAYSERI
|370.674
|0,70
|BIST KOCAELI
|245.971
|0,09
|BIST KONYA
|60.234
|0,77
|BIST TEKIRDAĞ
|178.470
|-0,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA