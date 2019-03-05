Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|191.512
|1,26
|BIST ANKARA
|127.330
|0,54
|BIST ANTALYA
|54.889
|-0,10
|BIST BALIKESİR
|49.390
|-0,28
|BIST BURSA
|154.228
|-0,29
|BIST DENIZLI
|86.584
|-1,64
|BIST ISTANBUL
|105.815
|0,64
|BIST IZMIR
|150.254
|-0,98
|BIST KAYSERI
|362.796
|-1,59
|BIST KOCAELI
|248.176
|-0,58
|BIST KONYA
|64.706
|2,67
|BIST TEKIRDAĞ
|179.045
|0,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA