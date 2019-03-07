Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|191.766
|0,52
|BIST ANKARA
|126.189
|-0,08
|BIST ANTALYA
|54.428
|0,10
|BIST BALIKESİR
|49.112
|0,28
|BIST BURSA
|152.570
|-0,77
|BIST DENIZLI
|86.950
|0,28
|BIST ISTANBUL
|104.900
|0,22
|BIST IZMIR
|147.334
|-0,28
|BIST KAYSERI
|369.827
|0,92
|BIST KOCAELI
|249.019
|-0,31
|BIST KONYA
|62.397
|-1,09
|BIST TEKIRDAĞ
|177.135
|-1,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA