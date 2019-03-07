07 Mart 2019, 13:19
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Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.766 0,52 BIST ANKARA 126.189 -0,08 BIST ANTALYA 54.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 191.766 0,52
BIST ANKARA 126.189 -0,08
BIST ANTALYA 54.428 0,10
BIST BALIKESİR 49.112 0,28
BIST BURSA 152.570 -0,77
BIST DENIZLI 86.950 0,28
BIST ISTANBUL 104.900 0,22
BIST IZMIR 147.334 -0,28
BIST KAYSERI 369.827 0,92
BIST KOCAELI 249.019 -0,31
BIST KONYA 62.397 -1,09
BIST TEKIRDAĞ 177.135 -1,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA