08 Mart 2019, 14:09
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Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.181 -1,05 BIST ANKARA 123.152 -1,35 BIST ANTALYA 53.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 186.181 -1,05
BIST ANKARA 123.152 -1,35
BIST ANTALYA 53.441 -0,60
BIST BALIKESİR 47.342 -0,60
BIST BURSA 147.130 -1,14
BIST DENIZLI 84.383 -1,49
BIST ISTANBUL 102.853 -0,58
BIST IZMIR 143.572 0,35
BIST KAYSERI 351.341 -4,02
BIST KOCAELI 245.897 -0,80
BIST KONYA 60.699 -0,39
BIST TEKIRDAĞ 170.056 -2,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA