11 Mart 2019, 13:28
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Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.895 0,54 BIST ANKARA 123.112 -0,17 BIST ANTALYA 54.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.895 0,54
BIST ANKARA 123.112 -0,17
BIST ANTALYA 54.179 1,10
BIST BALIKESİR 47.198 -0,67
BIST BURSA 147.935 0,44
BIST DENIZLI 83.869 -0,18
BIST ISTANBUL 103.120 0,15
BIST IZMIR 144.793 0,47
BIST KAYSERI 357.941 0,83
BIST KOCAELI 246.283 0,79
BIST KONYA 60.496 0,40
BIST TEKIRDAĞ 174.948 3,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA