12 Mart 2019, 13:32
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Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.443 0,03 BIST ANKARA 123.100 1,59 BIST ANTALYA 53.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.443 0,03
BIST ANKARA 123.100 1,59
BIST ANTALYA 53.202 -0,06
BIST BALIKESİR 46.586 0,42
BIST BURSA 145.229 1,30
BIST DENIZLI 82.889 0,18
BIST ISTANBUL 102.645 0,13
BIST IZMIR 142.640 0,25
BIST KAYSERI 361.378 -0,75
BIST KOCAELI 246.115 0,53
BIST KONYA 60.587 1,07
BIST TEKIRDAĞ 174.481 1,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Ekonomi
Kaynak: AA