Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|185.443
|0,03
|BIST ANKARA
|123.100
|1,59
|BIST ANTALYA
|53.202
|-0,06
|BIST BALIKESİR
|46.586
|0,42
|BIST BURSA
|145.229
|1,30
|BIST DENIZLI
|82.889
|0,18
|BIST ISTANBUL
|102.645
|0,13
|BIST IZMIR
|142.640
|0,25
|BIST KAYSERI
|361.378
|-0,75
|BIST KOCAELI
|246.115
|0,53
|BIST KONYA
|60.587
|1,07
|BIST TEKIRDAĞ
|174.481
|1,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA