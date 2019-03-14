Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|186.926
|0,92
|BIST ANKARA
|122.226
|0,67
|BIST ANTALYA
|52.626
|0,66
|BIST BALIKESİR
|46.357
|1,24
|BIST BURSA
|145.035
|0,09
|BIST DENIZLI
|81.539
|0,07
|BIST ISTANBUL
|102.348
|0,24
|BIST IZMIR
|144.330
|0,93
|BIST KAYSERI
|355.394
|0,69
|BIST KOCAELI
|249.986
|-0,98
|BIST KONYA
|60.492
|0,88
|BIST TEKIRDAĞ
|186.011
|-1,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA