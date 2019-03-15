Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|188.192
|0,95
|BIST ANKARA
|123.956
|1,22
|BIST ANTALYA
|54.508
|4,34
|BIST BALIKESİR
|46.443
|1,22
|BIST BURSA
|147.224
|0,78
|BIST DENIZLI
|82.816
|1,63
|BIST ISTANBUL
|102.286
|-0,23
|BIST IZMIR
|145.303
|0,18
|BIST KAYSERI
|358.759
|0,41
|BIST KOCAELI
|249.190
|-0,32
|BIST KONYA
|61.348
|1,10
|BIST TEKIRDAĞ
|187.033
|0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA