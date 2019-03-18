Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|191.770
|0,97
|BIST ANKARA
|125.606
|1,08
|BIST ANTALYA
|55.150
|0,69
|BIST BALIKESİR
|47.316
|1,12
|BIST BURSA
|150.730
|0,69
|BIST DENIZLI
|83.825
|1,72
|BIST ISTANBUL
|102.523
|0,38
|BIST IZMIR
|147.866
|1,09
|BIST KAYSERI
|365.541
|0,91
|BIST KOCAELI
|249.995
|-0,33
|BIST KONYA
|62.837
|1,80
|BIST TEKIRDAĞ
|188.828
|1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA