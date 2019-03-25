25 Mart 2019, 13:24
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Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.329 -0,64 BIST ANKARA 117.439 -0,03 BIST ANTALYA 52.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.329 -0,64
BIST ANKARA 117.439 -0,03
BIST ANTALYA 52.673 0,41
BIST BALIKESİR 44.626 -1,82
BIST BURSA 136.719 1,40
BIST DENIZLI 78.816 -1,67
BIST ISTANBUL 99.580 -0,16
BIST IZMIR 140.401 0,76
BIST KAYSERI 342.492 -1,84
BIST KOCAELI 251.718 1,69
BIST KONYA 59.050 -0,39
BIST TEKIRDAĞ 183.216 -1,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA