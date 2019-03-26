26 Mart 2019, 13:33
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Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.277 -1,37 BIST ANKARA 116.174 -0,52 BIST ANTALYA 52.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.277 -1,37
BIST ANKARA 116.174 -0,52
BIST ANTALYA 52.952 0,61
BIST BALIKESİR 44.525 0,33
BIST BURSA 132.029 -2,14
BIST DENIZLI 78.399 -0,84
BIST ISTANBUL 97.966 -1,45
BIST IZMIR 138.806 -0,74
BIST KAYSERI 341.677 -0,58
BIST KOCAELI 251.222 -0,22
BIST KONYA 58.159 -0,53
BIST TEKIRDAĞ 186.245 -0,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA