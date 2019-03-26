Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.277
|-1,37
|BIST ANKARA
|116.174
|-0,52
|BIST ANTALYA
|52.952
|0,61
|BIST BALIKESİR
|44.525
|0,33
|BIST BURSA
|132.029
|-2,14
|BIST DENIZLI
|78.399
|-0,84
|BIST ISTANBUL
|97.966
|-1,45
|BIST IZMIR
|138.806
|-0,74
|BIST KAYSERI
|341.677
|-0,58
|BIST KOCAELI
|251.222
|-0,22
|BIST KONYA
|58.159
|-0,53
|BIST TEKIRDAĞ
|186.245
|-0,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA