27 Mart 2019, 13:23
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Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.080 -1,08 BIST ANKARA 113.103 -1,83 BIST ANTALYA 52.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.080 -1,08
BIST ANKARA 113.103 -1,83
BIST ANTALYA 52.747 0,21
BIST BALIKESİR 43.569 -1,76
BIST BURSA 130.492 -0,04
BIST DENIZLI 76.933 -1,35
BIST ISTANBUL 95.310 -1,76
BIST IZMIR 137.089 -0,82
BIST KAYSERI 336.983 -1,03
BIST KOCAELI 239.802 -3,74
BIST KONYA 57.102 -1,33
BIST TEKIRDAĞ 182.884 -0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA