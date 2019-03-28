Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|173.086
|0,63
|BIST ANKARA
|109.044
|1,59
|BIST ANTALYA
|51.285
|1,30
|BIST BALIKESİR
|42.001
|-0,07
|BIST BURSA
|125.445
|0,96
|BIST DENIZLI
|74.137
|-0,81
|BIST ISTANBUL
|92.124
|0,46
|BIST IZMIR
|135.002
|0,21
|BIST KAYSERI
|330.725
|-0,07
|BIST KOCAELI
|216.113
|-8,87
|BIST KONYA
|55.302
|0,04
|BIST TEKIRDAĞ
|176.989
|-0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA