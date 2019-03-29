29 Mart 2019, 13:32
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Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.136 0,23 BIST ANKARA 109.570 0,68 BIST ANTALYA 51.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.136 0,23
BIST ANKARA 109.570 0,68
BIST ANTALYA 51.560 1,56
BIST BALIKESİR 42.704 0,55
BIST BURSA 127.636 0,55
BIST DENIZLI 74.959 -0,34
BIST ISTANBUL 91.964 0,45
BIST IZMIR 135.622 0,50
BIST KAYSERI 342.071 0,46
BIST KOCAELI 214.773 -0,57
BIST KONYA 55.331 0,31
BIST TEKIRDAĞ 182.564 2,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA