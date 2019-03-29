Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|174.136
|0,23
|BIST ANKARA
|109.570
|0,68
|BIST ANTALYA
|51.560
|1,56
|BIST BALIKESİR
|42.704
|0,55
|BIST BURSA
|127.636
|0,55
|BIST DENIZLI
|74.959
|-0,34
|BIST ISTANBUL
|91.964
|0,45
|BIST IZMIR
|135.622
|0,50
|BIST KAYSERI
|342.071
|0,46
|BIST KOCAELI
|214.773
|-0,57
|BIST KONYA
|55.331
|0,31
|BIST TEKIRDAĞ
|182.564
|2,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA