Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|178.716
|1,18
|BIST ANKARA
|112.173
|0,31
|BIST ANTALYA
|52.241
|0,97
|BIST BALIKESİR
|43.142
|0,21
|BIST BURSA
|128.710
|0,29
|BIST DENIZLI
|76.643
|0,52
|BIST ISTANBUL
|93.223
|0,74
|BIST IZMIR
|136.581
|0,11
|BIST KAYSERI
|341.605
|-1,02
|BIST KOCAELI
|218.270
|0,64
|BIST KONYA
|56.634
|0,38
|BIST TEKIRDAĞ
|183.687
|0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA