Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|182.368
|0,85
|BIST ANKARA
|112.637
|-0,60
|BIST ANTALYA
|53.033
|2,28
|BIST BALIKESİR
|44.788
|2,92
|BIST BURSA
|129.462
|1,16
|BIST DENIZLI
|77.793
|0,79
|BIST ISTANBUL
|93.548
|0,35
|BIST IZMIR
|137.101
|-0,38
|BIST KAYSERI
|341.464
|-0,62
|BIST KOCAELI
|226.430
|1,10
|BIST KONYA
|57.760
|0,96
|BIST TEKIRDAĞ
|185.672
|0,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA