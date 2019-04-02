02 Nisan 2019, 13:28
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Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.368 0,85 BIST ANKARA 112.637 -0,60 BIST ANTALYA 53.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 182.368 0,85
BIST ANKARA 112.637 -0,60
BIST ANTALYA 53.033 2,28
BIST BALIKESİR 44.788 2,92
BIST BURSA 129.462 1,16
BIST DENIZLI 77.793 0,79
BIST ISTANBUL 93.548 0,35
BIST IZMIR 137.101 -0,38
BIST KAYSERI 341.464 -0,62
BIST KOCAELI 226.430 1,10
BIST KONYA 57.760 0,96
BIST TEKIRDAĞ 185.672 0,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA