Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.010
|0,58
|BIST ANKARA
|113.181
|1,06
|BIST ANTALYA
|52.306
|0,98
|BIST BALIKESİR
|44.669
|1,65
|BIST BURSA
|129.789
|0,82
|BIST DENIZLI
|77.394
|-0,63
|BIST ISTANBUL
|93.887
|0,81
|BIST IZMIR
|137.090
|0,93
|BIST KAYSERI
|343.891
|1,08
|BIST KOCAELI
|226.687
|0,22
|BIST KONYA
|57.573
|0,47
|BIST TEKIRDAĞ
|185.127
|0,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA