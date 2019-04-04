Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|180.527
|0,40
|BIST ANKARA
|113.356
|0,54
|BIST ANTALYA
|53.389
|0,49
|BIST BALIKESİR
|45.072
|1,01
|BIST BURSA
|132.798
|1,05
|BIST DENIZLI
|78.234
|0,41
|BIST ISTANBUL
|94.860
|0,85
|BIST IZMIR
|137.326
|0,97
|BIST KAYSERI
|346.206
|0,90
|BIST KOCAELI
|223.841
|-0,46
|BIST KONYA
|58.393
|0,37
|BIST TEKIRDAĞ
|187.228
|1,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA