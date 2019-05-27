Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|175.869
|0,92
|BIST ANKARA
|102.387
|-0,49
|BIST ANTALYA
|44.766
|0,59
|BIST BALIKESİR
|46.393
|-0,07
|BIST BURSA
|116.422
|1,07
|BIST DENIZLI
|73.854
|0,73
|BIST ISTANBUL
|87.621
|0,10
|BIST IZMIR
|134.133
|-0,67
|BIST KAYSERI
|279.767
|-0,71
|BIST KOCAELI
|208.023
|0,03
|BIST KONYA
|62.961
|0,08
|BIST TEKIRDAĞ
|201.899
|0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
, Ekonomi
Kaynak: AA