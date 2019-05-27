27.05.2019 13:23
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 175.869 0,92 BIST ANKARA 102.387 -0,49 BIST ANTALYA 44.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 175.869 0,92
BIST ANKARA 102.387 -0,49
BIST ANTALYA 44.766 0,59
BIST BALIKESİR 46.393 -0,07
BIST BURSA 116.422 1,07
BIST DENIZLI 73.854 0,73
BIST ISTANBUL 87.621 0,10
BIST IZMIR 134.133 -0,67
BIST KAYSERI 279.767 -0,71
BIST KOCAELI 208.023 0,03
BIST KONYA 62.961 0,08
BIST TEKIRDAĞ 201.899 0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA