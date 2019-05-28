Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.581
|0,40
|BIST ANKARA
|104.008
|1,68
|BIST ANTALYA
|44.797
|1,06
|BIST BALIKESİR
|47.529
|2,31
|BIST BURSA
|118.029
|2,66
|BIST DENIZLI
|74.850
|1,23
|BIST ISTANBUL
|89.330
|2,24
|BIST IZMIR
|135.697
|1,49
|BIST KAYSERI
|276.768
|-1,43
|BIST KOCAELI
|211.907
|2,47
|BIST KONYA
|61.743
|0,53
|BIST TEKIRDAĞ
|204.831
|1,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
, Ekonomi
Kaynak: AA