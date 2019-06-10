10.06.2019 13:22
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.224 3,36 BIST ANKARA 113.182 0,31 BIST ANTALYA 46.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 187.224 3,36
BIST ANKARA 113.182 0,31
BIST ANTALYA 46.648 -0,01
BIST BALIKESİR 50.093 0,55
BIST BURSA 126.538 0,65
BIST DENIZLI 75.771 1,99
BIST ISTANBUL 96.403 -0,21
BIST IZMIR 148.028 2,58
BIST KAYSERI 297.324 0,04
BIST KOCAELI 225.654 0,69
BIST KONYA 63.886 0,83
BIST TEKIRDAĞ 213.037 1,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi