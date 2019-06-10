Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|187.224
|3,36
|BIST ANKARA
|113.182
|0,31
|BIST ANTALYA
|46.648
|-0,01
|BIST BALIKESİR
|50.093
|0,55
|BIST BURSA
|126.538
|0,65
|BIST DENIZLI
|75.771
|1,99
|BIST ISTANBUL
|96.403
|-0,21
|BIST IZMIR
|148.028
|2,58
|BIST KAYSERI
|297.324
|0,04
|BIST KOCAELI
|225.654
|0,69
|BIST KONYA
|63.886
|0,83
|BIST TEKIRDAĞ
|213.037
|1,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul
, Ekonomi