Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|187.692
|-1,89
|BIST ANKARA
|112.961
|-1,07
|BIST ANTALYA
|47.117
|-0,20
|BIST BALIKESİR
|51.195
|1,35
|BIST BURSA
|127.536
|0,01
|BIST DENIZLI
|76.251
|-0,04
|BIST ISTANBUL
|95.838
|-0,62
|BIST IZMIR
|146.335
|-0,91
|BIST KAYSERI
|298.961
|-0,93
|BIST KOCAELI
|223.381
|-0,04
|BIST KONYA
|64.546
|-0,54
|BIST TEKIRDAĞ
|214.246
|-0,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul
, Ekonomi