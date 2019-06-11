11.06.2019 13:23
Haberler» Ekonomi » Haber

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.692 -1,89 BIST ANKARA 112.961 -1,07 BIST ANTALYA 47.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 187.692 -1,89
BIST ANKARA 112.961 -1,07
BIST ANTALYA 47.117 -0,20
BIST BALIKESİR 51.195 1,35
BIST BURSA 127.536 0,01
BIST DENIZLI 76.251 -0,04
BIST ISTANBUL 95.838 -0,62
BIST IZMIR 146.335 -0,91
BIST KAYSERI 298.961 -0,93
BIST KOCAELI 223.381 -0,04
BIST KONYA 64.546 -0,54
BIST TEKIRDAĞ 214.246 -0,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi