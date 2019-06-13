13.06.2019 13:21
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.281 -1,77 BIST ANKARA 111.610 -1,66 BIST ANTALYA 47.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA184.281-1,77
BIST ANKARA111.610-1,66
BIST ANTALYA47.6291,59
BIST BALIKESİR48.826-1,96
BIST BURSA125.584-2,33
BIST DENIZLI75.692-1,49
BIST ISTANBUL93.713-1,44
BIST IZMIR147.200-0,22
BIST KAYSERI291.246-1,97
BIST KOCAELI214.906-1,39
BIST KONYA63.602-1,22
BIST TEKIRDAĞ204.083-2,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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