Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|184.281
|-1,77
|BIST ANKARA
|111.610
|-1,66
|BIST ANTALYA
|47.629
|1,59
|BIST BALIKESİR
|48.826
|-1,96
|BIST BURSA
|125.584
|-2,33
|BIST DENIZLI
|75.692
|-1,49
|BIST ISTANBUL
|93.713
|-1,44
|BIST IZMIR
|147.200
|-0,22
|BIST KAYSERI
|291.246
|-1,97
|BIST KOCAELI
|214.906
|-1,39
|BIST KONYA
|63.602
|-1,22
|BIST TEKIRDAĞ
|204.083
|-2,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AAborsa istanbul
, Ekonomi