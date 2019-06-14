Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|188.958
|3,49
|BIST ANKARA
|110.562
|0,03
|BIST ANTALYA
|48.584
|-0,06
|BIST BALIKESİR
|48.685
|0,84
|BIST BURSA
|124.106
|-0,56
|BIST DENIZLI
|74.949
|-0,21
|BIST ISTANBUL
|92.912
|0,04
|BIST IZMIR
|146.843
|0,39
|BIST KAYSERI
|288.884
|-0,49
|BIST KOCAELI
|212.969
|-0,64
|BIST KONYA
|63.196
|-0,34
|BIST TEKIRDAĞ
|204.481
|0,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)