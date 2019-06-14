14.06.2019 13:36
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.958 3,49 BIST ANKARA 110.562 0,03 BIST ANTALYA 48.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA188.9583,49
BIST ANKARA110.5620,03
BIST ANTALYA48.584-0,06
BIST BALIKESİR48.6850,84
BIST BURSA124.106-0,56
BIST DENIZLI74.949-0,21
BIST ISTANBUL92.9120,04
BIST IZMIR146.8430,39
BIST KAYSERI288.884-0,49
BIST KOCAELI212.969-0,64
BIST KONYA63.196-0,34
BIST TEKIRDAĞ204.4810,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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