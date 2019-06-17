17.06.2019 13:27
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.796 -2,64 BIST ANKARA 111.292 1,05 BIST ANTALYA 48.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA185.796-2,64
BIST ANKARA111.2921,05
BIST ANTALYA48.1872,31
BIST BALIKESİR48.8180,36
BIST BURSA126.1950,24
BIST DENIZLI75.1371,01
BIST ISTANBUL94.4680,63
BIST IZMIR149.5691,74
BIST KAYSERI295.7961,19
BIST KOCAELI214.3460,60
BIST KONYA63.0290,38
BIST TEKIRDAĞ208.6330,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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