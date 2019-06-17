Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|185.796
|-2,64
|BIST ANKARA
|111.292
|1,05
|BIST ANTALYA
|48.187
|2,31
|BIST BALIKESİR
|48.818
|0,36
|BIST BURSA
|126.195
|0,24
|BIST DENIZLI
|75.137
|1,01
|BIST ISTANBUL
|94.468
|0,63
|BIST IZMIR
|149.569
|1,74
|BIST KAYSERI
|295.796
|1,19
|BIST KOCAELI
|214.346
|0,60
|BIST KONYA
|63.029
|0,38
|BIST TEKIRDAĞ
|208.633
|0,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)