18.06.2019 13:19
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.024 0,81 BIST ANKARA 113.260 1,24 BIST ANTALYA 47.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA187.0240,81
BIST ANKARA113.2601,24
BIST ANTALYA47.9090,40
BIST BALIKESİR49.6591,14
BIST BURSA129.2630,62
BIST DENIZLI75.2720,07
BIST ISTANBUL96.5141,47
BIST IZMIR150.5990,57
BIST KAYSERI300.6242,12
BIST KOCAELI217.7680,95
BIST KONYA64.4210,94
BIST TEKIRDAĞ210.8480,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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